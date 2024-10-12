Сборная Беларуси отстояла нулевую ничью с Северной Ирландией

Сборные Беларуси и Северной Ирландии в упорной борьбе провели матч третьего тура Лиги наций. Как и все другие матчи в квартете С3, этот получился нерезультативным.

Британцы играли первым номером и создали больше опасных моментов, однако почти все они пришлись на первый тайм.

На 23-й минуте Джейми Рид от правого угла штрафной площади сборной Беларуси вышел один на один под углом с голкипером, который не позволил себя пробить. Джамал Льюис набежал к штрафной площади по левой половине поля и стрельнул в ближний угол ворот под перекладину, а вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой. Чарльз со штрафного выполнил подачу в гущу игроков, Эойн Тоал хорошо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, штанга спасла Беларуси от пропущенного мяча.

В таблице у сборных Беларуси и Болгарии идентичные показатели и первое место на двоих, британцы позади в одном очке.