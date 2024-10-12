Роналду забил в 11 из 12 матчей с начала сезона

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду снова не остался без забитого мяча.

На этот раз 39-летний игрок поразил ворота соперников из Польши в матче Лиги наций. Роналду удалось отметиться голом в 11 из 12 поединков за сборную Португалии и «Аль-Наср» с начала текущего сезона. Во всех случаях форвард отличался ровно один раз.

Единственная встреча, в которой Роналду не удалось забить, прошла 13 сентября в рамках чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Насру» тогда противостоял «Аль-Ахли» (1:1).

Следить за событиями матча сборных Польши и Португалии можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция. К перерыву на табло горит счёт 2:0 в пользу гостей.