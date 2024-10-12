Модрич вышел на второе место среди европейских игроков по матчам за сборную – выше только Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл очередной матч за сборную Хорватии.

39-летний игрок помог «шашечным» одолеть Шотландию в домашнем матче Лиги наций (2:1). Для звёздного хавбека этот поединок стал 181-м в цветах сборной Хорватии – второй показатель в истории среди всех представителей европейских сборных. Модрич опередил своего бывшего одноклубника Серхио Рамоса, проведшего 180 игр за Испанию. Лидером рейтинга остаётся Криштиану Роналду, который готовится провести свой 213-й матч за сборную Португалии.

Лука Модрич дебютировал в сборной Хорватии в 2006 году. В его активе 27 забитых мячей и 29 ассистов за национальную команду.