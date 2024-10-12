Гендузи: «Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе»

Полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи считает, что вокруг его товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе слишком много ажиотажа.

В СМИ регулярно возникают новые слухи, связанные с 25-летним форвардом мадридского «Реала». Так, например, недавно появилась информация о нежелании звёздного игрока принимать участие во всех матчах команды Дидье Дешама.

«Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе. Мы все знаем, что медиапространство существует за счёт этого, поэтому о Килиане говорят каждый день, но у нас нет никаких проблем с ним», – заявил на пресс-конференции Гендузи.

14 октября «трёхцветные» проведут выездной матч Лиги наций против сборной Бельгии.