Сборные Болгарии и Люксембурга не смогли забить

В самой нерезультативной группе Лиги наций сборная Болгарии играла против аутсайдеров квартета, соперников из Люксембурга.

В начале игры от правого угла штрафной Филип Крастев обвел голкипера и бил в створ, но защитники вернулись в рамку и выручили. Алессио Курчи выбежал на ворота, послал мяч над кипером и створом.

Следующий момент возник уже на 90-й минуте. Здравко Димитров прорвался к левому углу штрафной площади и коварно направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

Закономерные нули на табло. У болгар пять очков и первая строчка, соперник замыкает таблицу с одним баллом.