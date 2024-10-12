Сборные Болгарии и Люксембурга не смогли забить

В самой нерезультативной группе Лиги наций сборная Болгарии играла против аутсайдеров квартета, соперников из Люксембурга.
В начале игры от правого угла штрафной Филип Крастев обвел голкипера и бил в створ, но защитники вернулись в рамку и выручили. Алессио Курчи выбежал на ворота, послал мяч над кипером и створом.
Следующий момент возник уже на 90-й минуте. Здравко Димитров прорвался к левому углу штрафной площади и коварно направил мяч в дальний угол ворот под перекладину, вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.
Закономерные нули на табло. У болгар пять очков и первая строчка, соперник замыкает таблицу с одним баллом.
Протокол игры
Митов Димитар•Попов Виктор•Атанасов Живко• 45'Петков Алекс• 38'Нюрнбергер Фабиан• 51'Костадинов Георги 64'83' (Чочев Ивайло (83') •Антов Валентин 20'63' (Димитров Здравко (63') •Десподов Кирилл•Крастев Филип•Кирилов Радослав63' (Минчев Мартин (63') •Колев Александар 4'76' (Минчев Георги (76')
Морис Антони•Жанс Лоран•Корач Сеид•Карлсон Дирк 36'90' (Мартинс Марвин (90') • 28'Пинту Мика61' (Д'Анцико Кевин (61') •Мартинс Кристофер•Синани Данел•Олесен Матиас•Баррейро Леандро•Бонерт Флориан• 51'Курчи Алессио 18'46' (Родригес Жерсон (46') 60'
12 октября. Стадион "Христо Ботев".
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