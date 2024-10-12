Сборная Хорватии едва не упустила волевую победу над Шотландией

В группе А1 Лиги наций сборная Хорватии принимала аутсайдеров квартета, шотландцев.

Первая треть игры особо ничем не запомнилась, а потом пошли моменты и голы. Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга по чужим воротам - голкипер успел среагировать, поднять обе руки вверх и отразить мяч. Бен Доак с правого полуфланга набросил к дальней штанге, у Луки Сучича мяч конкретно срезался с ноги и пошёл в другую сторону, а Райан Кристи здорово сыграл на подборе, слева с острого угла проткнув мяч в створ, Дуе Чалета-Цар пытался вынести мяч с ленточки, но формально стал автором автогола. Мгновенный ответ - Йошко Гвардиол из глубины набросил мяч к лицевой линии на правый полуфланг, Иван Перишич сделал оттуда скидку, а Игорь Матанович низом удачно пробил в левый угол - 1:1.

Во втором тайме Матанович отметился приличным дальним ударом по чужим воротам - в правый угол - парировано. Лука Модрич из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга крутил в левый угол - снова вратарь. Модрич взял игру на себя, оставил позади себя Скотта Мактоминая и кручёным ударом из-за пределов штрафной площади пробил рядом с правым углом створа. Перишич навесил с правого фланга в район дальнего угла вратарской, там пробил Борна Соса, голкипер отбил мяч, но с короткого расстояния его отправил головой в сетку чужих ворот головой Крамарич поверх Гранта Хэнли - 2:1. Райан Кристи по правому полуфлангу выходил на чужие ворота, а вот пробил низом левее створа. Че Адамс был в касание выведен к левому углу вратарской, откуда он пробросил мяч мимо дальнего угла створа. В компенсированное время Адамс подкараулил удачный для него отскок от пятки Йосипа Шутало и послал мяч в дальний угол, проверка на предмет офсайда, и вердикт - отмена гола.

2:1, хорваты победили и вместе с Португалией лидируют (по шесть очков), соперник пока всё проигрывает.