Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Сборная Хорватии едва не упустила волевую победу над Шотландией

12 Октября 2024 • 20:57 Комментировать
Хорватия
2:1
Шотландия
окончен

В группе А1 Лиги наций сборная Хорватии принимала аутсайдеров квартета, шотландцев.

Первая треть игры особо ничем не запомнилась, а потом пошли моменты и голы. Андрей Крамарич пробил с левого полуфланга по чужим воротам - голкипер успел среагировать, поднять обе руки вверх и отразить мяч. Бен Доак с правого полуфланга набросил к дальней штанге, у Луки Сучича мяч конкретно срезался с ноги и пошёл в другую сторону, а Райан Кристи здорово сыграл на подборе, слева с острого угла проткнув мяч в створ, Дуе Чалета-Цар пытался вынести мяч с ленточки, но формально стал автором автогола. Мгновенный ответ - Йошко Гвардиол из глубины набросил мяч к лицевой линии на правый полуфланг, Иван Перишич сделал оттуда скидку, а Игорь Матанович низом удачно пробил в левый угол - 1:1.

Во втором тайме Матанович отметился приличным дальним ударом по чужим воротам - в правый угол - парировано. Лука Модрич из-за пределов штрафной площади с правого полуфланга крутил в левый угол - снова вратарь. Модрич взял игру на себя, оставил позади себя Скотта Мактоминая и кручёным ударом из-за пределов штрафной площади пробил рядом с правым углом створа. Перишич навесил с правого фланга в район дальнего угла вратарской, там пробил Борна Соса, голкипер отбил мяч, но с короткого расстояния его отправил головой в сетку чужих ворот головой Крамарич поверх Гранта Хэнли - 2:1. Райан Кристи по правому полуфлангу выходил на чужие ворота, а вот пробил низом левее створа. Че Адамс был в касание выведен к левому углу вратарской, откуда он пробросил мяч мимо дальнего угла створа. В компенсированное время Адамс подкараулил удачный для него отскок от пятки Йосипа Шутало и послал мяч в дальний угол, проверка на предмет офсайда, и вердикт - отмена гола.

2:1, хорваты победили и вместе с Португалией лидируют (по шесть очков), соперник пока всё проигрывает.

Протокол игры  
Хорватия2:1Шотландия
  33'Кристи Райан (0:1)
(1:1) Матанович Игорь36'  
(2:1) Крамарич Андрей70'  
Ливакович ДоминикШутало ЙосипЧалета-Цар ДуеГвардиол ЙошкоПеришич Иван  39' 90' (Якич Кристиян ( 90') Модрич ЛукаПашалич Марио  19' 46' (Сучич Петар ( 46') Соса БорнаСучич Лука 62' (Батурина Мартин ( 62') Матанович Игорь 71' (Будимир Анте ( 71') Крамарич Андрей 71' (Петкович Бруно ( 71')
Запасные: Пашалич МаркоЛабрович НедилькоПьяца МаркоОршич МиславМоро НиколаЭрлич МартинИвушич Ивица
Гордон КрейгРалстон ЭнтониСауттар ДжонХэнли Грант  8'Робертсон ЭндрюГилмор Билли  90'Маклин КенниДоак Бен 77' (Голд Райан ( 77') Мактоминай СкоттКристи РайанДайкс Линдон 77' (Адамс Че ( 77')
Запасные: Линдси ЛиамНисбет КевинДевлин НиккиИрвинг ЭндиМаккрори РоббиМакКензи ДжекПортеус РайанМаккрэкен ДжонМорган Льюис
12 октября. Стадион "Максимир" (Загреб).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Шотландии

Новости по матчу

Сегодня, 12 Октября
18:17
Модрич – в основе сборной Хорватии на матч Лиги наций
05:15
Модрич поведал о своей главной мотивации в сборной Хорватии
04:29
Модрич – о вратаре сборной Шотландии: «Приятно, что хоть раз на поле будет кто-то, кто старше меня»
11 Октября
18:24
Актуальная ставка и прогноз на матч Хорватия — Шотландия Лиги наций УЕФА — 12 октября 2024
17:27
Прогноз на точный счёт матча Хорватия — Шотландия Лиги наций — 12 октября 2024
01 Октября
01:13
Ракитич: «Модрич должен провести ещё 180 матчей за сборную Хорватии»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды Месси прокомментировал ничью в матче сборных Венесуэлы и Аргентины Назван ещё один претендент на должность тренера «Манчестер Юнайтед»
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
«Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Гол Кузнецова помог СКА переиграть «Автомобилист» в КХЛ «Металлург» оказался сильнее «Авангарда» в КХЛ «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ Джокович сыграет с Синнером в финале турнира в Шанхае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Литва Литва
Косово
1
2
4.70 3.25 1.82
Видео
Окончен
Болгария Болгария
Люксембург Люксембург
0
0
1.75 3.50 4.60
Видео
Окончен
Хорватия Хорватия
Шотландия Шотландия
2
1
1.54 4.10 5.60
Видео
12.10.24 в 21:45
Испания Испания
Дания Дания
1.35 5.00 8.00
Видео
12.10.24 в 21:45
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
2.34 3.40 2.85
Видео
12.10.24 в 21:45
Беларусь Беларусь
Северная Ирландия Северная Ирландия
4.10 3.30 1.91
Видео
12.10.24 в 21:45
Польша Польша
Португалия Португалия
4.40 3.80 1.72
Видео
12.10.24 в 21:45
Кипр Кипр
Румыния Румыния
6.00 4.10 1.51
Видео
13.10.24 в 16:00
Казахстан Казахстан
Словения Словения
5.20 3.80 1.65
Видео
13.10.24 в 19:00
Мальта Мальта
Молдова Молдова
2.75 2.85 2.70
Видео
13.10.24 в 19:00
Лихтенштейн Лихтенштейн
Гибралтар Гибралтар
2.70 2.95 3.05
Видео
13.10.24 в 19:00
Финляндия Финляндия
Англия Англия
8.40 5.20 1.32
Видео
13.10.24 в 19:00
Армения Армения
Северная Македония Северная Македония
2.30 3.35 3.10
Видео
13.10.24 в 21:45
Греция Греция
Ирландия Ирландия
1.60 3.65 5.80
Видео
13.10.24 в 21:45
Фарерские острова Фарерские острова
Латвия Латвия
2.39 3.15 3.05
Видео
13.10.24 в 21:45
Австрия Австрия
Норвегия Норвегия
2.14 3.65 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Октября
21:36 · Лига наций УЕФА
Гендузи: «Пора прекратить постоянные разговоры о Мбаппе»
21:15 · Лига наций УЕФА
Испания - Дания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Польша - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:15 · Лига наций УЕФА
Беларусь - Северная Ирландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:08 · Германия. Бундеслига
Тренер сборной Португалии объяснил отсутствие Пальиньи в составе на матч против Польши
21:02 · Лига наций УЕФА
Сборные Болгарии и Люксембурга не смогли забить
20:57 · Лига наций УЕФА
Сборная Хорватии едва не упустила волевую победу над Шотландией
18:17 · Лига наций УЕФА
Модрич – в основе сборной Хорватии на матч Лиги наций
18:03 · Лига наций УЕФА
Сборная Косова вышла в лидеры группы после победы в Литве
17:19 · Испания. Ла Лига
Мбаппе хочет отказаться от части матчей сборной Франции
15:51 · Лига наций УЕФА
Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией
14:47 · Лига наций УЕФА
Сборная Лихтенштейна не выигрывала 1464 дня
12:53 · Лига наций УЕФА
Гришин: «После Адиева работа Черчесова - резонанс»
11:32 · Лига наций УЕФА
Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину»
11:23 · Лига наций УЕФА
Наумов: «Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет»
08:43 · Лига наций УЕФА
Как закончится матч Польша – Португалия, где смотреть поединок
08:41 · Лига наций УЕФА
Киммих прокомментировал победу Германии над Боснией
07:12 · Лига наций УЕФА
Губерниев высказался о Черчесове
05:15 · Испания. Ла Лига
Модрич поведал о своей главной мотивации в сборной Хорватии
04:50 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» Павлович может пропустить матч сборной Германии из-за травмы
04:29 · Лига наций УЕФА
Модрич – о вратаре сборной Шотландии: «Приятно, что хоть раз на поле будет кто-то, кто старше меня»
01:42 · Лига наций УЕФА
Ундав прокомментировал свой дубль за сборную Германии
01:12 · Лига наций УЕФА
Вирц рассказал, чего ждёт от матча Германии с Нидерландами
01:04 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн оценил игру сборной Германии в матче с Боснией
00:37 · Лига наций УЕФА
Куман – об удалении ван Дейка: «Это было не очень умно»
Все новости