Модрич – в основе сборной Хорватии на матч Лиги наций

В одном из субботних матчей Лиги наций сыграют сборные Хорватии и Шотландии. Главный тренер хорватской национальной команды Златко Далич решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Ливакович, Гвардиол, Чалета-Цар, Шутало, Модрич, Пашалич, Перишич, Соса, Сучич, Крамарич, Матанович.

Матч между сборными Хорватии и Шотландии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

После двух туров Лиги наций сборная Хорватии имеет три зачётных балла в своём кармане.