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Сборная Косова вышла в лидеры группы после победы в Литве

12 Октября 2024 • 18:03 Комментировать
Литва
1:2
Косово

В третьем туре Лиги наций сборная Литвы играла против Косова. На 20-й минуте Эдон Жегрова справа обыгрался с Флораном Муслией, сместился к центру и с 12 метров низом точно пробил в дальний угол - 0:1. Гвидас Гинейтис с 17 метров точно пробил в правый угол после передачи от Артура Должникова справа, но ВАР усмотрел офсайд у Должникова - нет гола.

В начале второго тайма Должников справа убежал к воротам, но отпустил от себя мяч и позволил сыграл голкиперу, бросившемуся ему в ноги. В середине второго тайма Жегрова справа сделал пас на Милана Рашицу, который выкатил мяч в центр на Эрмала Красники, а тот обыграл двух соперников и с 14 метров низом пробил в левый угол ворот - 0:2. Должников справа вывел к воротам Паулюса Голубицкаса, чей удар в касание вратарь отразил ногами. В концовке голкипер гостей на выходе не добрался до мяча, Валдас Паулаускас головой переправил мяч в центр к воротам на Голубицкаса, который так же головой отправил снаряд в сетку - 1:2.

Косово догоняет румын на первом месте с 6 очками, у соперника сплошь поражения.

Протокол игры  
Литва1:2Косово
  20'Жегрова Эдон (0:1)
  65'Красники Эрмал (0:2)
(1:2) Голубицкас Паулюс84'  
Гертмонас ЭдвинасКазуколовас КипрасГирдвайнис Эдвинас  14'Тутышкинас Артемиюс  53'Сирвис ПиюсЛасицкас Юстас 59' (Черных Фёдор ( 59') Воробьев Модест 59' (Голубицкас Паулюс ( 59') Гинейтис ГвидасДолжников Артур 77' (Матулявичюс Гедрюс ( 77') Сливка ВыкинтасКучис Армандас 77' (Паулаускас Гитис ( 77')
Запасные: Антанавичиус ДомантасКалинаускас ТомасБараускас ДоминикасМилашюс ТитасБерташюс МантасМикеленис ДейвидасПаулаускас ВалдасЛекиатас Рокас
Саипи АмирВойвода МергимРрахмани АмирДелова Люмбардх  51'Ррудхани Донат  45' 59' (Красники Эрмал ( 59') Реджбекай Элвис  86'Бериша Валон 75' (Красники Илир ( 75') Жегрова ЭдонМуслия Флоран 59' (Хадергьонай Флорент ( 59') Рашица Милот 88' (Яшари Мухаррем ( 88') Рахмани Альбион 88' (Асллани Фисник ( 88')
Запасные: Мурич АриянетБекай ВисарАлити ФиданХоти АндиСахити ЭмирБуюпи ЭлиотЭмерлаху Линдон
12 октября. Стадион "Дарюс ир Гиренас".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Литвы сборная Косова

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