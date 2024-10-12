Сборная Косова вышла в лидеры группы после победы в Литве

В третьем туре Лиги наций сборная Литвы играла против Косова. На 20-й минуте Эдон Жегрова справа обыгрался с Флораном Муслией, сместился к центру и с 12 метров низом точно пробил в дальний угол - 0:1. Гвидас Гинейтис с 17 метров точно пробил в правый угол после передачи от Артура Должникова справа, но ВАР усмотрел офсайд у Должникова - нет гола.

В начале второго тайма Должников справа убежал к воротам, но отпустил от себя мяч и позволил сыграл голкиперу, бросившемуся ему в ноги. В середине второго тайма Жегрова справа сделал пас на Милана Рашицу, который выкатил мяч в центр на Эрмала Красники, а тот обыграл двух соперников и с 14 метров низом пробил в левый угол ворот - 0:2. Должников справа вывел к воротам Паулюса Голубицкаса, чей удар в касание вратарь отразил ногами. В концовке голкипер гостей на выходе не добрался до мяча, Валдас Паулаускас головой переправил мяч в центр к воротам на Голубицкаса, который так же головой отправил снаряд в сетку - 1:2.

Косово догоняет румын на первом месте с 6 очками, у соперника сплошь поражения.