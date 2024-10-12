Сборная Албании обратится в УЕФА после матча с Чехией

Федерация футбола Албании выступила с официальным заявлением. В нём организация сообщила о намерении обратиться в УЕФА с жалобой после пятничного гостевого матча Лиги наций против Чехии. Как известно, чешские болельщики по ходу игры провоцировали гостей – они вывесили перевёрнутые флаги Албании и скандировали кричалки о статусе Косова.

Напомним, что сборная Чехии обыграла Албанию на своём поле со счётом 2:0. После трёх туров Лиги наций чехи имеют три зачётных балла в своём кармане, а албанцы – три. В следующем туре Чехии предстоит сыграть против Украины, а Албании – против Грузии.