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Сборная Лихтенштейна не выигрывала 1464 дня

12 Октября 2024 • 14:47 Комментировать
Лихтенштейн
1:0
Гонконг

Большой праздник в Лихтенштейне - сборная этой страны выиграла матч после более чем четырёхлетнего воздержания. Команда из этого карликового княжества сыграла товарищеский матч  с командой Гонконга и уже в первом тайме Николас Хаслер забил гол, который так и остался единственным, победным в матче.

Таким образом, сборная Лихтенштейна выиграла свой первый матч после более чем четырёхлетней паузы. Седьмого октября 2020 сборная Лихтенштейна обыграла Люксембург со счётом 2:1, причём и тогда Николас Хаслер также забил.

И с тех пор 1464 дня не выигрывала. Но сейчас и эта серия подошла к своему окончанию.


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