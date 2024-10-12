Сборная Лихтенштейна не выигрывала 1464 дня

Большой праздник в Лихтенштейне - сборная этой страны выиграла матч после более чем четырёхлетнего воздержания. Команда из этого карликового княжества сыграла товарищеский матч с командой Гонконга и уже в первом тайме Николас Хаслер забил гол, который так и остался единственным, победным в матче.

Таким образом, сборная Лихтенштейна выиграла свой первый матч после более чем четырёхлетней паузы. Седьмого октября 2020 сборная Лихтенштейна обыграла Люксембург со счётом 2:1, причём и тогда Николас Хаслер также забил.

И с тех пор 1464 дня не выигрывала. Но сейчас и эта серия подошла к своему окончанию.