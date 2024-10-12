Гришин: «После Адиева работа Черчесова - резонанс»

Экс-игрок московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«После Адиева работа Черчесова - резонанс. Наверняка сравнивают результаты Казахстана под руководством Черчесова с работой Адиева. Но у них противоположные ситуации», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом.

В последнем матче Казахстан на выезде сыграл с Австрией. Команда Черчесова потерпела разгромное поражение со счетом 0:4. После трех туров группового этапа Лиги наций Казахстан с одним баллом занимает последнее место в таблице.