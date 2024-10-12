Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину»

Экс-футболист сборной СССР Реваз Челебадзе поделился мнением о вчерашнем поединке между национальными командами Украины и Грузии в рамках групповой стадии Лиги наций.

«Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину. У украинцев не было шансов, но фортуна была на их стороне. Постараемся взять реванш в ноябре», - цитирует Челебадзе «Чемпионат».

Поединок состоялся на нейтральном поле в Польше. Встреча завершилась минимальной победой сборной Украины со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Михаил Мудрик в первом тайме.

После трех туров Грузия занимает первое место в группе, а Украина находится на последней строчке.