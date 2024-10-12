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Наумов: «Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет»

12 Октября 2024 • 11:23 Комментировать

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением относительно работы российского специалиста Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«Потенциал сборной Казахстана очень низкий. Они зря обижаются на Черчесова, он же не бог и не может за несколько игр сделать команду, если её нет», - приводит слова Наумова «Чемпионат».

В последнем матче сборная Казахстана на выезде встречалась с национальной командой Австрии. Подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 0:4. После трех туров групповой стадии Лиги наций Казахстан с одним очком занимает последнее место в таблице.

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Николай Наумов Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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