Наумов: «Черчесов не бог, он не может сделать из сборной Казахстана команду, если её нет»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением относительно работы российского специалиста Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
«Потенциал сборной Казахстана очень низкий. Они зря обижаются на Черчесова, он же не бог и не может за несколько игр сделать команду, если её нет», - приводит слова Наумова «Чемпионат».
В последнем матче сборная Казахстана на выезде встречалась с национальной командой Австрии. Подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение со счетом 0:4. После трех туров групповой стадии Лиги наций Казахстан с одним очком занимает последнее место в таблице.
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