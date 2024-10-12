Как закончится матч Польша – Португалия, где смотреть поединок

В рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА сегодня, 12 октября, между собой сыграют национальные команды Польши и Португалии.

Прямая трансляция матча Польша – Португалия состоится на нашем портале. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Эксперты букмекерских контор считают сборную Португалии явным фаворитом предстоящего матча. По мнению экспертов сборная Польши одержит победу с вероятностью в 17,6%, победа же сборной Португалии оценена в 58,7%, а вот ничейный исход возможен с вероятностью в 23,7%.

Последний раз предстоящие соперники встречались в ноябре 2018 года, и тогда матч завершился со счётом 1:1.