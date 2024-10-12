Киммих прокомментировал победу Германии над Боснией

«Меня устраивает эта победа. Наша команда проделала хорошую работу. Хотя мы могли выиграть более убедительно. Если бы забили третий мяч, то все прошло бы более спокойно. В остальном же Германия показала солидный футбол», - передает слова Киммиха пресс-служба УЕФА.