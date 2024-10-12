Киммих прокомментировал победу Германии над Боснией

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился впечатлениями от поединка против национальной команды Боснии и Герцеговины в Лиге наций. «Бундестим» одержала победу со счетом 2:1.
«Меня устраивает эта победа. Наша команда проделала хорошую работу. Хотя мы могли выиграть более убедительно. Если бы забили третий мяч, то все прошло бы более спокойно. В остальном же Германия показала солидный футбол», - передает слова Киммиха пресс-служба УЕФА.
Следующий поединок в Лиге наций сборная Германии проведет на выезде против Нидерландов. Встреча состоится в понедельник, 14 октября.
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