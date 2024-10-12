Губерниев высказался о Черчесове

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной Казахстана под руководством российского специалиста Станислава Черчесова.

«Я поддерживаю Черчесова. Уверен, что он продолжит свою работу. Хочу пожелать ему успеха. Черчесов – тренер хороший», - говорится в публикации Губерниева в социальных сетях.

Напомним, что Черчесов занял пост главного тренера сборной Казахстана минувшим летом. Под руководством российского специалиста национальная команда потерпела два поражения и один раз уступила в Лиге наций. Следующий поединок в турнире Казахстан проведет на домашнем стадионе против команды Словении.