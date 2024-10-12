Модрич – о вратаре сборной Шотландии: «Приятно, что хоть раз на поле будет кто-то, кто старше меня»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич ответил на вопросы журналистов в преддверии матча сборных Хорватии и Шотландии.

«Шашечные» примут шотландцев в родных стенах в субботнем поединке Лиги наций, который начнётся в 19:00 по московскому времени.

На пресс-конференции журналисты спросили у 39-летнего Модрича о вратаре шотландцев Крэйге Гордоне, которому в декабре исполнится 42 года.

«Ах да, я его знаю. Приятно, что на поле хоть раз будет кто-то, кто старше меня», – приводит Madrid Xtra слова хавбека «Реала».

Для Луки Модрича предстоящий матч станет 181-м в составе сборной Хорватии. Его дебют состоялся в 2006 году, в то время как Крэйг Гордон дебютировал за Шотландию ещё раньше – в 2004 году.