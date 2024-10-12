Ундав прокомментировал свой дубль за сборную Германии

Нападающий «Штутгарта» Дениз Ундав поделился впечатлениями после дубля, оформленного в матче за сборную Германии против Боснии и Герцеговины (2:1).

28-летний футболист принёс своей национальной команде три очка в выездном поединке Лиги наций, отличившись на 30-й и 36-й минутах.

«Забивать всегда приятно, но забить дважды за сборную Германии и впоследствии выиграть – это нечто особенное. Мы знали, что у Боснии хорошая команда. После пропущенного нами гола обстановка стала накаляться. Мы рады, что нам удалось довести дело до победы», – приводит Bayern & Germany высказывания Ундава, в активе которого теперь три забитых мяча в пяти играх за бундестим.