Вирц рассказал, чего ждёт от матча Германии с Нидерландами

Полузащитник сборной Германии Флориан Вирц дал интервью после победы над Боснией в поединке Лиги наций (2:1).

21-летний футболист «Байера» помог команде Юлиана Нагельсманна одержать гостевую победу, отметившись результативной передачей. В понедельник Германии предстоит принять в родных стенах соперников из Нидерландов.

«Думаю, сегодня мы сами усложнили себе задачу – могли выигрывать с большей разницей в счёте.

Ждём, что Нидерланды будут играть длинными передачами на своего форварда. Нечто подобное сегодня делала Босния, но в понедельник, конечно, нам будет труднее. Уровень нидерландской сборной ещё выше», – передаёт Bayern & Germany слова Вирца.