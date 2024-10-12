Нагельсманн оценил игру сборной Германии в матче с Боснией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн подвёл итоги матча Лиги наций против Боснии и Герцеговины (2:1).

Гости дважды забили до перерыва – дубль оформил Дениз Ундав. На 70-й минуте боснийцы ответили голом престижа, автором которого стал Эдин Джеко.

«Мы не очень здорово начали матч – слишком долго держали мяч на одной стороне. Исправив это, мы заиграли гораздо лучше, начали доминировать. Учитывая степень превосходства, можно было забить и больше голов. Что касается пропущенного мяча, Джеко не должен был так свободно чувствовать себя в нашей штрафной. После этого нам удалось сохранить контроль – мы не хотели лишнего риска», – заявил в интервью RTL Нагельсманн.