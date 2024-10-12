Куман – об удалении ван Дейка: «Это было не очень умно»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман раскритиковал Виргила ван Дейка после удаления в матче Лиги наций против Венгрии (1:1).

Капитан «оранжевых» оставил свою команду в меньшинстве на 79-й минуте, когда та уступала венграм с минимальным счётом. Центрбек «Ливерпуля» получил две жёлтые карточки в течение всего двух минут.

«Со стороны ван Дейка было не очень умно совершать этот фол, особенно после только что полученной жёлтой карточки. Виргил знает это», – заявил в послематчевой беседе со СМИ Куман.

Спустя всего четыре минуты после удаления ван Дейка сборная Нидерландов сравняла счёт – отличился Дензел Дюмфрис.