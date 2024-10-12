Ван Дейк прокомментировал своё удаление в матче за сборную Нидерландов

Капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк не согласен со своим удалением в матче Лиги наций против Венгрии (1:1).

Центральный защитник «оранжевых» был предупреждён на 77-й минуте, а спустя две минуты получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Оставшись в меньшинстве, нидерландцы смогли спастись от поражения благодаря голу Дензела Дюмфриса.

«Всегда неприятно удаляться, особенно вот так. Я не понимаю, почему судья показал мне первую жёлтую карточку. Капитанам разрешается разговаривать с арбитрами. Я обратился к нему уважительно, но он всё равно показал карточку.

В останусь в расположении сборной в матче с Германией. Хочу быть с командой», – поведал в интервью NOS ван Дейк.