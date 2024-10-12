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Испания – Дания: Вероятные стартовые составы на матч Лиги наций

12 Октября 2024 • 09:00 Комментировать
Испания
...
Дания
1 1.45 X 4.70 2 7.90
Через 10 ч. 58 мин.

В третьем туре группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА сборная Испании примет сборную Дании. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на этот матч.

Испания: Райя, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Субименди, Педри, Нико Уильямс, Мората, Ямаль.

Дания: Шмейхель, Кристиансен, Йоахим Андерсен, Вестергор, Расмус Кристенсен, Бах, Хёйбьерг, Юльманн, Поульсен, Эриксен, Хёйлунн.

Стан сборной Испании посетили защитник Дани Карвахаль и полузащитник Родри – они травмированы на много месяцев. Не вызван на сбор «красной фурии» из-за черепно-мозговой травмы защитник Робен ле Норман.

В сентябрьских матчах Лиги наций Испания сыграла вничью с Сербией (0:0) и одержала победу над Швейцарией (4:1), а Дания выиграла и у тех, и у других по 2:0.

Матч Испания – Дания состоится сегодня, 12 октября, в Мурсии на стадионе «Нуэва Кондомина». Стартовый свисток – в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Дании

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