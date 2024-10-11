Дюмфрис: «Ван Дейка удалили несправедливо»

Правый защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис считает несправедливым удаление Виргила ван Дейка в поединке Лиги наций с Венгрией (1:1).

Капитан «оранжевых» получил две жёлтые карточки в течение трёх минут. Центрбек «Ливерпуля» был удалён на 79-й минуте, когда на табло горел счёт 1:0 в пользу венгров. Вскоре после этого нидерландцы всё же отыгрались усилиями Дюмфриса.

«Ван Дейк не должен был получить вторую жёлтую карточку, – считает автор спасительного для гостей гола. – Думаю, в том эпизоде он коснулся мяча», – заявил латераль миланского «Интера» в послематчевом интервью.

В понедельник Нидерландам предстоит провести выездной матч со сборной Германии.