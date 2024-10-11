Сборная Украины одолела грузинскую команду благодаря голу Мудрика

Сборные Украины и Польши провели матч Лиги наций на пришедшем в негодность стадионе в Познани, на котором к тому же были проблемы с электричеством, из-за чего игра прервали минут на восемь.

Единственный толковый момент первого тайма - перехватил снаряд на чужой половине поля Георгий Судаков и отдал вперед на Михаила Мудрика, который сместился к линии штрафной и пробил точно в ближний нижний угол ворот - 1:0.

Во втором тайме после ошибки защитника зацепился за мяч Жорд Микаутазе и пробил из пределов штрафной, но угодил в сетку с внешней стороны ворот. После неудачного выноса защитника мяч подхватил Михаил Мудрик, обыграл соперника и пробил в дальнюю девятку, но в прыжке голкипер спас свою команду. В концовке контратака грузин, и Зурико Давиташвили с рикошетом отправил мяч в сетку, но был офсайд.

1:0, сборная Украины набрала первые очки, у соперника шесть баллов.