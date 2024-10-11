Шведская сборная не удержала перевес в два гола в Словакии

Сборная Швеции уверенно выглядела в гостях у словаков в матче Лиги наций.

Петер Пекарик после навеса Лукаша Гараслина пробил с отскоком от газона, а Давид Стрелец головой подкорректировал траекторию полёта мяча, но защитник на ленточке подстраховал вратаря. Деян Кулушевски получил мяч на правом краю штрафной после скидки Виктора Дьёкереша и с левой аккуратно обвел вратаря, однако совсем немного не попал в створ. На 25-й минуте прострел Кулушевски с правого края штрафной словаки вроде бы прервали, мяч полетел к линии штрафной, Ясин Аяри блестяще подстроился, в падении боковыми ножницами направив снаряд в цель с рикошетом от перекладины, - 0:1. Семь минут, и после навеса Антона Салетроса с левого края штрафной Дьёкереш пробил в падении в ближний угол, вратарь отбил мяч, но прямо на ногу Кену Семе - 0:2. В концовке тайма перехватили словаки мяч в чужой штрафной площади, Томаш Суслов вывел на удар Ондрея Дуду, удар ветерана низом парировал вратарь, а первым на добивании успел Стрелец!

Во втором тайме Кулушевски пробил низом с линии штрафной, кипер парировал мяч, а затем дважды спас после добиваний от Дьёкереша и Семы с близкого расстояния. Дьёкереш после заброса Кулушевски перебросил мяч через вратаря, однако снаряд попал в перекладину и ушел за ворота сборной Словакии. На 72-й минуте удар Суслова из-за пределов штрафной оказался заблокирован, мяч отскочил к Гараслину на левый край, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Стрелец удачно подставил ногу - 2:2.

У команд по семь очков, они делят первое место.