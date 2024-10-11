Сборная Турции по делу нанесла поражение черногорцам

Сборная Турции на протяжении всей игры атаковала порядки черногорских соперников. В первом тайме острота была только в начале. Хакан Чалханоглу нанес удар по воротам соперника, вратарь успел среагировать на выстрел. Вскоре Арда Гюлер нанес выстрел по воротам соперника, но мяч улетел левее цели.

После перерыва хозяева добились своего, но не сразу. Как мощно Гюлер нанес удар по воротам соперника с линии штрафной, чуть ли не с места, и сфера рядом с левой стойкой просвистела. С линии штрафной Оркун Кекчю нанес удар по воротам соперника, мяч попал в правую стойку и вылетел в поле, а Гюлер с трех метров на добивании сыграл выше цели. Только вышедший на поле Кенан Йылдыз получил пас от Чалханоглу и пробил в дальний угол, мяч попал в штангу и вылетел в поле, а Ирфан Кавечи просто добавил сферу в сетку - 1:0.

В группе В4 турки лидируют с 7 очками, у соперника ноль баллов.