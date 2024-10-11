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Сборная Турции по делу нанесла поражение черногорцам

11 Октября 2024 • 23:43 Комментировать
Турция
1:0
Черногория

Сборная Турции на протяжении всей игры атаковала порядки черногорских соперников. В первом тайме острота была только в начале. Хакан Чалханоглу нанес удар по воротам соперника, вратарь успел среагировать на выстрел. Вскоре Арда Гюлер нанес выстрел по воротам соперника, но мяч улетел левее цели.

После перерыва хозяева добились своего, но не сразу. Как мощно Гюлер нанес удар по воротам соперника с линии штрафной, чуть ли не с места, и сфера рядом с левой стойкой просвистела. С линии штрафной Оркун Кекчю нанес удар по воротам соперника, мяч попал в правую стойку и вылетел в поле, а Гюлер с трех метров на добивании сыграл выше цели. Только вышедший на поле Кенан Йылдыз получил пас от Чалханоглу и пробил в дальний угол, мяч попал в штангу и вылетел в поле, а Ирфан Кавечи просто добавил сферу в сетку - 1:0.

В группе В4 турки лидируют с 7 очками, у соперника ноль баллов.

Протокол игры  
Турция1:0Черногория
(1:0) Кавечи Ирфан69'  
Чакыр УгурджанМюлдюр Мерт 62' (Кавечи Ирфан ( 62') Демирал МерихБардакджи АбдулкеримКадыоглу ФердиЧалханоглу ХаканКекчю ОркунАкгюн Юнус 62' (Челик Зеки ( 62') Гюлер Арда  65' 83' (Айхан Кан ( 83'  90') Актюркоглу Мухаммед 68' (Йылдыз Кенан ( 68') Йылмаз Барыш 46' (Йылдырым Бертуг ( 46')
Запасные: Акайдын СаметТопчу Эмир ХанЙокушлу ОкайКиличсой СемихЭлмалы Эврен ЭренБайындыр АлтайШенгезер Мухаммед
Никич ИгорМарушич АдамВуячич ИгорШипчич НиколаВукчевич АндрияЦамай Дритон 61' (Осмаич Милутин ( 61') Бакич Марко 90' (Вукотич Милан ( 90') Куц Эдвин 61' (Янкович Марко ( 61') Йовович Владимир 76' (Мугоша Стефан ( 76') Крстович НиколаЙоветич Стеван 76' (Брнович Милош ( 76'  89')
Запасные: Петкович ДаниельТуци МаркоВукотич ИлияРадунович РистоВукчевич МаркоРубежич СлободанМиятович Милан
11 октября. Стадион "Самсун 19 Маис" (Самсун).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Черногории

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