Сборная Нидерландов в меньшинстве ушла от поражения в Венгрии

Сборная Венгрии играла против команды Нидерландов в матче третьего тура Лиги наций в попытке включиться в борьбу за топ-места.

На 17-й минуте Доминик Собослаи домашней заготовкой прострелил справа с углового на свободного Роланда Шаллаи, который кручёным низовым ударом в касание угодил в ближнюю штангу, отскок от которой был за лицевую линию. Тиджани Рейндерс хлёстко приложился по чужим воротам низом почти с линии штрафной площади - голкипер отбил. На 32-й минуте Рейндерс потерял мяч в центре поля, развилась контратака венгров, Жолт Надь набросил примерно с левого угла чужой штрафной площади к дальней штанге, а свободный Шаллаи в падении поразил в падении ближний угол - 1:0. Рейндерс покатил мяч со свободного удара, и Коди Гакпо пробил низом, а кипер отразил мяч ногой и затем забрал в руки.

Во втором тайме атаковали голландцы, но реальной остроты почти не было. Гакпо подал штрафной с левого фланга в район ближнего угла вратарской, оттуда пробил головой Стефан де Врей в направлении дальнего угла, и мяч отразил вратарь. На 79-й минуте вторую желтую карточку получил Виргил ван Дейк. В меньшинстве отыгралась сборная Нидерландов - Гакпо подал штрафной удар с правой стороны, а Дензел Дюмфрис пробил головой в левый угол и поразил цель - 1:1.

Венгры набрали второе очко и занимают третье место. Соперник имеет в активе пять баллов и идет вторым.