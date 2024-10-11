Чехи уверенно переиграли соперников из Албании

Набравшие по три очка в стартовых матчах Лиги наций сборные Чехии и Албании сыграли в пятницу. На третьей минуте Лукаш Провод направил мяч к воротам, где Томаш Хоры сильным ударом отправил мяч в ворота - 1:0. Недим Байрами с 20-метровой дистанции пробил по воротам, но немного не докрутил мяч, рядом со штангой.

В середине второго тайма подача от Владимира Цоуфала с правого края прошла, и Хоры подставил голову, направив мяч в сетку, - 2:0.

Чехи догнали грузин на вершине таблицы (6 очков), противник в трех очках позади.