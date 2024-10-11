Чехи уверенно переиграли соперников из Албании

Набравшие по три очка в стартовых матчах Лиги наций сборные Чехии и Албании сыграли в пятницу. На третьей минуте Лукаш Провод направил мяч к воротам, где Томаш Хоры сильным ударом отправил мяч в ворота - 1:0. Недим Байрами с 20-метровой дистанции пробил по воротам, но немного не докрутил мяч, рядом со штангой.
В середине второго тайма подача от Владимира Цоуфала с правого края прошла, и Хоры подставил голову, направив мяч в сетку, - 2:0.
Чехи догнали грузин на вершине таблицы (6 очков), противник в трех очках позади.
Протокол игры
|(1:0) Хоры Томаш3'
|(2:0) Хоры Томаш63'
Коварж Матей•Витик Мартин•Голеш Томаш•Боржил Ян•Цоуфал Владимир•Соучек Томаш•Черв Лукаш90' (Крал Алекс (90') •Провод Лукаш87' (Лингр Ондржей (87') •Черны Вацлав69' (Гложек Адам (69') • 83'Хоры Томаш87' (Кухта Ян (87') •Шулц Павел90' (Чванчара Томаш (90')
Стракоша Томас•Хюсай Эльсейд•Кумбулла Мараш•Исмайли Ардиан•Митай Марио•Лячи Казим79' (Сефери Тулан (79') •Рамадани Юльбер•Асани Ясир65' (Ходжа Арбер (65') •Аслани Кристьян•Байрами Недим87' (Мучи Эрнест (87') •Даку Мирлинд 44'65' (Туци Индрит (65')
11 октября. Стадион "Эпет Арена".
Бан пользователя