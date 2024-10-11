Дубль Ундава и два незасчитанных гола: Германия могла победить разгромно, но увезла из Боснии минимальную победу

Сборные Боснии и Германии сошлись в рамках Лиги наций. Матч группового этапа состоялся 11 октября в Зенице.

Тяжело пока идёт внедрение Боснии и Герцеговины в Лигу А Лиги наций. Поражение от Нидерландов с хоккейным счётом 2:5, потом «тухленькая» ничья с венграми – 0:0. Домашний матч против Германии одновременно встретили с надеждой и тревогой. Немцы приехали по сути экспериментальным составом: Кляйндист, Ундав, Вирц, Андрих, Гнабри, но проблем не испытали.

Сборная Германии сразу же забрала мяч и территорию под свой контроль. Лететь вперёд подопечные Нагельсманна не стали, но мяч почувствовали серьёзно. К середине первого тайма преимущество по владению было 80 на 20 – и это в гостевом матче. Цифры внушали страх, но пора бы и за моменты опасные взяться. Наверное, именно об этом кричал с бровки главный тренер. И футболисты его услышали.

Для начал Паскаль Гросс отметился классным дальним ударом, направив мяч чуть выше перекладины. А на исходе получаса игры у немцев прошла шикарная атака: Андрих из глубины забросил во вратарскую, Вирц в касание скинул чуть назад, а набежавший Ундав вколотил мяч в сетку – 0:1. Буквально в следующей атаке удар Гросса приходится в защитника, а рикошет достаётся Кляйндинсту. Тим с отскока пробил точно и собрался праздновать, но боковой арбитр заметил микроскопический офсайд у форварда.

Ещё до перерыва немцы укрепили своё преимущество. И опять с фланга прошла переда Миттельштадта, защитник зевнули рывок Ундава, который на средней высоте замкнул этот прострел – 0:2. А ровно за мгновение до этого могла Босния отыграться: Демирович после длинной передачи убежал от Андриха, вывалился на рандеву с голкипера и мощнейшим ударом чуть не сломал перекладину.

Но хозяева своим шансом не воспользовались, а при 0:2 немцы стали играть ещё увереннее. На довольно средних скоростях они и разгром оформили. После часа игрового времени Миттельштадт слева прострелил, Кляйндист ударом в упор голкипера не прошил, а Ундав с близкого расстояния дослал мяч в цель. Казалось бы, 0:3, но нет – 0:2 по незасчитанным голам. И опять в офсайд забрался Кляйндист, укравший хет-трик Ундава.

На 70-й минуте Босния ещё и интригу вернула. Эдин Джеко замкнул кросс от угла поля, чётко пробив после подачи Тахировича – 1:2. Однако и засчитанных голов хватило Германии для победы. Босния же смотрелась слабо, но избежала домашнего разгрома.