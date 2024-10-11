Сборная Исландии отыграла два мяча у валлийцев

В пятницу в Лиге наций встретились сборные Исландии и Уэльса. В дебюте отличный заброс вперёд исполнил Неко Уильямс на Гарри Уилсона, удар сумел помешать голкипер, но мяч не остановил, у ленточки оказался Бреннан Джонсон, который и открыл счёт в матче, - 0:1. Вскоре Уилсон справа с линии штрафной площади с рикошетом пробил в ближнюю штангу. На 30-й минуте отличнейшую длинную передачу вперёд вновь выдал Уильямс, на которую откликнулся Уилсон и переиграл вратаря - 0:2. Кольбейн Финссон слева прострелил на Андри Гудьонсена, который пробил мимо голкипера, но линии ворот оказался Уильямс, который не позволил мячу пересечь линию. Уилсон по центру вывел один на один с голкипером Сорбу Томаса, но вратарь выиграл дуэль.

В начале второго тайма Орри Оскарссон справа с пятнадцати метров пробил в перекладину. А вскоре за три минуты всё перевернулось - хозяева разыграли угловой удар, Йон Торстейнссон слева сделал пас на Логи Томассона, который с 17 метров точно пробил в дальний угол ворот - 1:2. Томассон слева прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и вдоль линии пошёл к воротам, прострел Логи с рикошетом от защитника превратился в гол - 2:2. На 90-й минуте Торстейнссон слева с 18 метров пробил в дальнюю штангу.

2:2, Уэльс с 5 очками идет вторым, противник в очке позади.