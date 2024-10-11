Мбаппе хотел скрыть поход в ночной клуб – посетители сдавали смартфоны

Нападающий Килиан Мбаппе столкнулся с критикой после информации о том, что он отдыхал в ночном клубе Стокгольма, когда сборная Франции в четверг вечером играла в Лиге наций против Израиля.

Как сообщает на своих страницах Expressen, Мбаппе пытался скрыть свой поход в ночной клуб. В момент визита звезды «Реала» в клубе был установлен запрет на использование смартфонов. Другие гости, которые не входили в компанию Килиана, были вынуждены сдавать смартфоны – их клали в специальные конверты.

Напомним, что Килиан Мбаппе не был вызван в сборную Франции на октябрьский сбор из-за физических проблем.