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Матч Украина – Грузия был приостановлен

11 Октября 2024 • 22:46 Комментировать
Украина
1:0
Грузия
окончен

В пятницу вечером в Лиге наций проходит матч между сборными Украины и Грузии. В районе двенадцатой минуты арбитру пришлось приостановить игру. Дело в том, что на стадионе возникли проблемы с освещением. Погасла лишь часть прожекторов, и с общей картинки всё было прекрасно видно. Впрочем, из-за протокольных требований арбитр стал обсуждать что-то с организаторами. Через какое-то время игра возобновилась.

Из-за паузы к первому тайму матча главный рефери добавил целых девять минут. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу Украины, гол забил вингер Михаил Мудрик.

Следить за матчем Украина – Грузия можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
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