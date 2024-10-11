Экс-игрок сборной Франции призвал лишить Мбаппе капитанской повязки

Килиан Мбаппе был замечен в ресторане в четверг вечером, когда сборная Франции играла против Израиля в Лиге наций. Поговаривают, что звёздный футболист потом ещё и отправился в ночной клуб. Экс-игрок французской сборной Жером Ротен считает, что Мбаппе заслуживает санкций.

«Ты объясняешь нам, что нуждаешься в отдыхе, а затем даёшь понять Дидье Дешаму, сборной и всем французам, что ты не смотришь матч, и что тебе наплевать. И при этом ты понимаешь, что фотографии всплывут.

Мы поставили Мбаппе выше Эйфелевой башни, и он не должен допускать таких ошибок. Я прошу Дидье Дешама взять на себя ответственность и забрать у Мбаппе капитанскую повязку», - цитирует Ротена RMC Sport.