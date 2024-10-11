Стало известно, с кем ведёт переговоры Федерация футбола Англии.

Как утверждает журналист Кристиан Фальк, бывший главный тренер «ПСЖ», «Челси» и «Баварии» Томас Тухель в настоящий момент ведет переговоры с представителями сборной Англии.

Напомним, после окончания чемпионата Европы – 2024 Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. Сейчас командой руководит Ли Карсли.

10 октября сборная Англии сенсационно проиграла на своем поле Греции в рамках третьего тура Лиги наций. Встреча между командами завершилась со счетом 1:2.

Следующим соперником англичан станет национальная команда Финляндии (13 октября).