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Сборная Азербайджана проиграла ключевой матч в Эстонии

11 Октября 2024 • 20:58 Комментировать
Эстония
3:1
Азербайджан

Матч сборных Эстонии и Азербайджана в группе С1 Лиги наций мог быть одним из ключевых в битве за сохранение прописки в третьем по силе дивизионе. Команды начали с поражений и сегодня сражались за первые очки.

На 16-й минуте Джошгун Диниев от правого угла штрафной навесил в центр вратарской, откуда Ренат Дадашов без сопротивления пробил головой и угодил в правую штангу. На 32-й минуте неудачно разыграли угловой азербайджанцы, Хенри Аниер от своей штрафной выбил мяч вперёд на Иоана Яковлева, а тот убежал от Диниева, легко обыграл голкипера, выскочившего далеко из ворот, и покатил снаряд уже в пустой створ - 1:0. На 45-й минуте пенальти для гостей - пробил в правый угол Турал Байрамов, а вратарь отправился в другую сторону. Не успел завершиться первый тайм, как Эстония повела - Яковлев с правого фланга навесил в центр штрафной на Рокко Роберат Шейна, а тот головой аккуратно сбросил мяч к линии вратарской, откуда Василий Синявский без проблем переиграл вратаря - 2:1.

В середине второго тайма Шейн подхватил мяч у центральной линии поля, после чего за счёт индивидуальных действий продвинулся вперёд и от радиуса штрафной пробил точнёхонько в правый нижний угол - 3:1.

Сборная Эстонии идет на третьем месте с тремя очками, соперник проиграл все матчи первого круга.

Протокол игры  
Эстония3:1Азербайджан
(1:0) Яковлев Иоан32'  
(2:1) Синявский Василий45'  
  45'Байрамов Турал (1:1)
(3:1) Шейн Рокко Роберт71'  
Хейн Карл-ЯкобПаскочи Максим 29' (Пеэтсон Расмус ( 29') Тамм ЙоонасМетс КарольШеннинг-Ларсен МикаэльАйнсалу МихкельШейн Рокко Роберт  37' 84' (Веткал Мартин ( 84') Яковлев Иоан 68' (Сорга Эрик ( 68') Кяйт Маттиас 84' (Поом Маркус ( 84') Синявский ВасилийАниер Хенри  58' 68' (Зенёв Сергей ( 68')
Запасные: Кууск МяртенЛиландер МихаэлСаарма РобиМиллер МартинКристал ПатрикИгонен МатвейВаллнер Карл-Андре
Дженетов МехтиГусейнов Аббас 76' (Махмудов Эмин ( 76') Мамедов РахильГусейнов БадавиКривоцюк АнтонИсаев Алексей 76' (Алиев Гисмат ( 76') Диниев Джошгун 64' (Эмрели Махир ( 64') Джафаргулиев ЭлвинБайрамов Турал 64' (Нуриев Джейхун ( 64') Дадашов Ренат 82' (Ахмедзаде Рустам ( 82') Шейдаев Рамиль
Запасные: Наджафов ХаялАлиев ШахриярКоку ОзанАлиев ЗамигДжафаров РзаVadim AbdullaevБайрамов Айдын
11 октября. Стадион "А. Ле Кок Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Сборная Эстонии

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