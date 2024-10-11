Сборная Азербайджана проиграла ключевой матч в Эстонии

Матч сборных Эстонии и Азербайджана в группе С1 Лиги наций мог быть одним из ключевых в битве за сохранение прописки в третьем по силе дивизионе. Команды начали с поражений и сегодня сражались за первые очки.

На 16-й минуте Джошгун Диниев от правого угла штрафной навесил в центр вратарской, откуда Ренат Дадашов без сопротивления пробил головой и угодил в правую штангу. На 32-й минуте неудачно разыграли угловой азербайджанцы, Хенри Аниер от своей штрафной выбил мяч вперёд на Иоана Яковлева, а тот убежал от Диниева, легко обыграл голкипера, выскочившего далеко из ворот, и покатил снаряд уже в пустой створ - 1:0. На 45-й минуте пенальти для гостей - пробил в правый угол Турал Байрамов, а вратарь отправился в другую сторону. Не успел завершиться первый тайм, как Эстония повела - Яковлев с правого фланга навесил в центр штрафной на Рокко Роберат Шейна, а тот головой аккуратно сбросил мяч к линии вратарской, откуда Василий Синявский без проблем переиграл вратаря - 2:1.

В середине второго тайма Шейн подхватил мяч у центральной линии поля, после чего за счёт индивидуальных действий продвинулся вперёд и от радиуса штрафной пробил точнёхонько в правый нижний угол - 3:1.

Сборная Эстонии идет на третьем месте с тремя очками, соперник проиграл все матчи первого круга.