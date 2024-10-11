Гакпо и Зиркзее выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч против Венгрии

Сегодня, 11 октября, сборная Нидерландов встретится на выезде с национальной командой Венгрии в рамках третьего тура Лиги наций.

Накануне поединка пресс-служба сборной Нидерландов поделилась списком игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав сборной Нидерландов: Вербрюгген (вр), Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, Тимбер, Симонс, Рейндерс, Гакпо, Зиркзее.

Не пропустите начало матча между Венгрией и Нидерландами, которое запланировано на 21:45 по столичному времени. Следить за ходом всех событий игры вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.