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Гакпо и Зиркзее выйдут в стартовом составе сборной Нидерландов на матч против Венгрии

11 Октября 2024 • 20:49 Комментировать
Венгрия
1:0
Нидерланды
перерыв

Сегодня, 11 октября, сборная Нидерландов встретится на выезде с национальной командой Венгрии в рамках третьего тура Лиги наций.

Накануне поединка пресс-служба сборной Нидерландов поделилась списком игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящей встрече.

Стартовый состав сборной Нидерландов: Вербрюгген (вр), Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, Тимбер, Симонс, Рейндерс, Гакпо, Зиркзее.

Не пропустите начало матча между Венгрией и Нидерландами, которое запланировано на 21:45 по столичному времени. Следить за ходом всех событий игры вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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