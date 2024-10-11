Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит»

Бывший игрок национальной сборной Грузии Заза Джанашия высказался о вечернем матче Лиги наций УЕФА между командами Грузии и Украины.

«В матче с Украиной у Грузии будет всё точно так же, как было в предыдущих двух играх. Они должны победить, потому что их уже никто не остановит. Всё будет нормально. Грузия сегодня выиграет», - говорит Джанашия для «Чемпионата».

Напомним, что грузины выиграли в двух стартовых матчах Лиги наций. Сначала была побеждена дома в Тбилиси команда Чехии, притом разгромно – 4:1. В туре втором – минимально обыграна сборная Албании в гостях.

Текстовую трансляцию матча украинской и грузинской сборных проведёт наш портал.