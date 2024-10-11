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Гнабри и Вирц — в составе сборной Германии на игру с Боснией и Герцеговиной

11 Октября 2024 • 20:39 Комментировать
Босния и Герцеговина
0:2
Германия
1 10.00 X 5.90 2 1.30
1-й тайм

Сегодня, 11 октября, сборная Германии проведёт выездной поединок против сборной Боснии и Герцеговины в рамках третьего тура Лиги наций.

Пресс-служба немецкого коллектива опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок.

С первых минут главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил выпустить на поле следующих футболистов: Нюбель (вр), Киммих (к), Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Гросс, Гнабри, Ундав, Вирц, Кляйндинст.

Начало матча между сборной Боснией и Герцеговиной и Германией запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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