Гнабри и Вирц — в составе сборной Германии на игру с Боснией и Герцеговиной

Сегодня, 11 октября, сборная Германии проведёт выездной поединок против сборной Боснии и Герцеговины в рамках третьего тура Лиги наций.

Пресс-служба немецкого коллектива опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок.

С первых минут главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн решил выпустить на поле следующих футболистов: Нюбель (вр), Киммих (к), Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих, Гросс, Гнабри, Ундав, Вирц, Кляйндинст.

Начало матча между сборной Боснией и Герцеговиной и Германией запланировано на 21:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.