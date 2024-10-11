Куман: Де Йонгу нужно войти в игровой ритм

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о текущем состоянии полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

— Я разговаривал с Френки по телефону. При всем уважении, он все еще далек от того, чтобы выкладываться на сто процентов. Еще слишком рано. Ему нужно поиграть какое-то время и войти в ритм, — цитирует Кумана Barca Universal.

В нынешнем сезоне 27-летний нидерландский полузащитник появился на поле в двух матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Сегодня, 11 октября, сборная Нидерландов встретится на выезде с Венгрией в рамках третьего тура Лиги наций. Старт поединка запланирован на 21:45 по московскому времени.