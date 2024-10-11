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Лига наций УЕФА

Мбаппе посетил ночной клуб, пока Франция играла с Израилем

11 Октября 2024 • 18:06 Комментировать

В четверг вечером в Лиге наций проходил матч Лиги наций между сборными Израиля и Франции. Звёздный нападающий Килиан Мбаппе не сыграл – футболист не был вызван на сбор из-за физических проблем, хотя он играл в последних матчах «Реала».

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Aftonbladet, во время матча Израиль – Франция Мбаппе был замечен в Стокгольме. Футболист посетил ресторан, а затем отправился отдыхать в ночной клуб.

Напомним, что сборная Франции без Мбаппе обыграла Израиль с крупным счётом 4:1. Следующий матч команда Дидье Дешама проведёт в понедельник, 14 октября, - против Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Килиан Мбаппе
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