Мбаппе посетил ночной клуб, пока Франция играла с Израилем

В четверг вечером в Лиге наций проходил матч Лиги наций между сборными Израиля и Франции. Звёздный нападающий Килиан Мбаппе не сыграл – футболист не был вызван на сбор из-за физических проблем, хотя он играл в последних матчах «Реала».

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Aftonbladet, во время матча Израиль – Франция Мбаппе был замечен в Стокгольме. Футболист посетил ресторан, а затем отправился отдыхать в ночной клуб.

Напомним, что сборная Франции без Мбаппе обыграла Израиль с крупным счётом 4:1. Следующий матч команда Дидье Дешама проведёт в понедельник, 14 октября, - против Бельгии.