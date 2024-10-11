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Ямаль получил десятый номер в сборной Испании официально

11 Октября 2024 • 15:25 Комментировать
Испания
...
Дания
1 1.42 X 4.70 2 8.00
12.10 21:45

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать за сборную Испании под десятым номером. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что пока «десятка» выдана 17-летнему Ямалю лишь на ближайшие игры Лиги наций. Ранее под этим номером выступал хавбек «Барселоны» Дани Ольмо, который пропускает октябрьские матчи из-за травмы.

Напомним, в минувших матчах за сборную Испании Ямаль выступал под 15-м, 17-м и 19-м номерами.

На счету Ямаля 16 выходов на поле в футболке национальной команды, три забитых мяча и девять ассистов.

12 октября Испания примет дома Данию, а 15-го числа встретится на своем поле с Сербией.

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