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Дешам прокомментировал разгромную победу Франции в Лиге наций

11 Октября 2024 • 08:36 Комментировать

В матче групповой стадии Лиги наций сборная Франции одержала уверенную победу над Израилем со счетом 4:1. Об этой встрече поделился мнением главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Хороший результат. Мы давненько не забивали четыре мяча. Соперник смог забить, использовав единственный момент. Не стану умалять заслуги команды после победы. Не могу сказать, что этот соперник был сильнее Бельгии. Однако это не уменьшает важность победы», - передает слова специалиста Lequipe.

Следующий поединок в Лиге наций французская сборная сыграет против Бельгии на выезде. Матч состоится в понедельник, 14 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
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