Дешам прокомментировал разгромную победу Франции в Лиге наций

«Хороший результат. Мы давненько не забивали четыре мяча. Соперник смог забить, использовав единственный момент. Не стану умалять заслуги команды после победы. Не могу сказать, что этот соперник был сильнее Бельгии. Однако это не уменьшает важность победы», - передает слова специалиста Lequipe.