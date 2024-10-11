Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер договаривается с топ-клубом

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер мог занять пост наставника сборной Дании, об этом рапортует Tipsbladet.

Согласно данным источника, футбольный союз сделал предложение наставнику, однако получил отказ. Сульшер ведет переговоры о работе в топ-клубе, название которого пока не афишируется.

Последним местом работы Уле Гуннара был английский «Манчестер Юнайтед». Он покинул «красных дьяволов» в 2021 году.

Напомним, что в настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера сборной Дании является Ларс Кнудсен. В двух поединках групповой стадии Лиги наций датчане победили Швейцарию (2:0) и Сербию (2:0).