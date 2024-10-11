Черчесов сделал заявление после разгрома 0:4 в Лиге наций

В рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Казахстана встречалась на выезде против национальной команды Австрии. Подопечные Станислава Черчесова крупно проиграли со счетом 0:4.

«Когда счёт 0:4, говорить не о чем. Допустили много ошибок. Не реализовали свои голевые моменты. Мы должны извлечь правильные уроки», - передает слова российского специалиста Sports.kz.

В трех поединках Лиги наций сборная Казахстана не одержала ни одной победы. До этого подопечные Черчесова крупно проиграли Словении со счетом 0:3 и расписали мировую с Норвегией (0:0). Следующий матч в турнире казахи проведут против словенцев.