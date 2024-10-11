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Холанн высказался о своём рекорде

11 Октября 2024 • 07:26 Комментировать

Центрфорвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн отметился двумя забитыми мячами в поединке против национальной команды Словении (3:0) в Лиге наций. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Это важное достижение для истории. Я рад, это фантастический рекорд. Впереди у меня еще много лет. Испытываю наслаждение от своей игры», - передает слова Холанна Goal.com.

В общей сложности на счету нападающего 34 гола за национальную команду Норвегии. Предыдущее рекордное достижение принадлежит Йергену Юве, который отметился 33 забитыми мячами в 45 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Эрлинг Холанн
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