Холанн высказался о своём рекорде

Центрфорвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн отметился двумя забитыми мячами в поединке против национальной команды Словении (3:0) в Лиге наций. Благодаря этому он стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

«Это важное достижение для истории. Я рад, это фантастический рекорд. Впереди у меня еще много лет. Испытываю наслаждение от своей игры», - передает слова Холанна Goal.com.

В общей сложности на счету нападающего 34 гола за национальную команду Норвегии. Предыдущее рекордное достижение принадлежит Йергену Юве, который отметился 33 забитыми мячами в 45 встречах.