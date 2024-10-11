Сборная Италии забила свой самый быстрый гол с 2013 года

В третьем туре группового раунда Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью со сборной Бельгии - 2:2. Уже в начале второй минуты матча Андреа Камбьясо открыл счёт, что, как оказалось, стало самым быстрым голом сборной Италии с 2013 года.

Тогда отличиться уже на первой минуте матча удалось Эммануэле Джаккерини, а случилось это в товарищеской встрече со сборной Гаити 11 июня.

В следующем своём матче в рамках Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Израиля. Напомним, что на минувшем чемпионате Европы итальянская сборная провалилась, вылетев уже в 1\8 финала турнира.