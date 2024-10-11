Димарко – о ничьей с Бельгией: «Италия была хороша даже после удаления»

Левый защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал исход матча Лиги наций с Бельгией (2:2).

«Скуадра адзурра» не смогла удержать преимущество в два гола, добытое к 24-й минуте, оставшись в меньшинстве. Команда Лучано Спаллетти играла вдесятером с 40-й минуты, когда удалился Лоренцо Пеллегрини.

«Трудно защищаться в течение 40 минут в матче с Бельгией, когда играешь вдесятером. Для нас это важная ничья.

Италия играла отлично, причём не только до удаления, но и после. Все приложили максимальные усилия – именно в таком духе мы должны продолжать в дальнейшем», – сказал в разговоре с RAI Sport Димарко, представляющий миланский «Интер».