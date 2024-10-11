Камбьясо: «Заслуживали победу»

В третьем туре группового раунда Лиги Наций сборная Италии сыграла вничью со сборной Бельгии - 2:2. Уже на первой минуте матча Андреа Камбьясо открыл счёт, затем был забит ещё один мяч, но, оставшись в меньшинстве, сборная Италии пропустила дважды и была вынуждена согласиться на ничью. Автор первого гола в матче прокомментировал итоги игры:

- Мы показали много хороших вещей на поле, жалко, что получили только ничью. Давайте смотреть на вещи оптимистично, видеть полную половину стакана. Я рад, что забил, жаль, что не выиграли, но мы идём вперёд, - цитирует слова Камбьясо derbyderbyderby.it.

В следующем своём матче в рамках Лиги наций сборная Италии сыграет со сборной Израиля.