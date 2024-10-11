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Тедеско оценил игру сборной Бельгии в матчей Италией

11 Октября 2024 • 01:01 Комментировать
Италия
2:2
Бельгия

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о ничьей во встрече с Италией (2:2).

Бельгийцы провалили старт, пропустив дважды к 24-й минуте, но смогли вернуться в игру после удаления Лоренцо Пеллегрини. Ничью гостям принесли Максим де Кёйпер и Леандро Троссар, забившие на 42-й и 61-й минутах.

«Италия очень сильно начала игру. Кому угодно было бы трудно после такого старта. Мы старались следовать плану, когда владели мячом, но при обороне нам приходилось страдать. Италия была хороша, и следует признать, что удаление в её составе очень нам помогло.

Ещё до красной карточки мы внесли изменения, сделав ставку на более высокий прессинг. Это позволило нам отыграться», – заявил на пресс-конференции Тедеско.

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